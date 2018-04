Peter Sagan zieht an Silvan Dillier vorbei.

Das Velodrome in Roubaix erreichten Silvan Dillier und Peter Sagan gemeinsam. Der Slowake lauerte bis zur letzten Gelegenheit und zog am Schweizer vorbei. Für Sagan ist es der erste Sieg in der «Hölle des Nordens».

Der Weltmeister schloss erst 50 Kilometer vor dem Ziel zur Spitzengruppe um Dillier auf. Der Schweizer war schliesslich der einzige der 3-köpfigen Fluchtgruppe, welcher das Tempo von Sagan mitgehen konnte.

Den Spurt um Platz 3 gewann der Niederländer Niki Terpstra, der vor einer Woche die Flandern-Rundfahrt gewonnen hatte.

Dilliers Flucht über 200 Kilometer

Den grössten Erfolg seiner Karriere verdiente sich Dillier mit einer über 200 Kilometer langen Flucht. Zusammen mit 8 weiteren Fahrern hatte er sich bereits 40 Kilometer nach dem Start vom Rest des Feldes absetzen können. Zwischenzeitlich fuhr die Gruppe einen Vorsprung von bis zu 8 Minuten heraus.

Die Leistung von Dillier ist nicht hoch genug einzuschätzen. Nach einem Fingerbruch hatte der 27-jährige Aargauer erst vor einer Woche sein Comeback gegeben. Ein Start bei der «Königin der Klassiker» war zuerst gar nicht geplant.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.04.2018, 13:30 Uhr