«Unbeschwerter» Schurter, «vorbereitete» Neff

Heute, 11:04 Uhr

Nicht weniger als 5 Medaillen gewannen die Schweizer am Samstag bei der MTB-WM in 3 Rennen. Hier kommen die 3 Podest-Fahrer in den Elite-Kategorien zu Wort.

Schurter: «2017 kann ich nicht mehr toppen» 1:54 min, vom 9.9.2017 Nino Schurter, Gold Elite Männer: «Ich kann es kaum glauben, dass die Saison so perfekt aufgegangen ist. Ich konnte unbeschwert fahren, da ich bereits ein paar Titel gewonnen habe. Wir haben die besten Mechaniker, die besten Physios und das beste Material – das macht uns momentan unschlagbar. Die 2017er-Saison kann ich nächstes Jahr nicht mehr toppen.» Rad Perfekte Saison: Schurter wird auch Weltmeister Neff: «Unsere Teamtaktik ging perfekt auf» 2:39 min, vom 9.9.2017 Jolanada Neff, Gold Elite Frauen: «Es ist unglaublich, dass ich zum Höhepunkt der Saison in Form gekommen bin. Wir hatten ein starkes Schweizer Team und unsere Taktik ist perfekt aufgegangen. Die Strecke war extrem staubig und rutschig und technisch anspruchsvoll. Während der Vorbereitung am Bodensee hatten wir schon schönes Wetter. So konnte ich mich auf diese Klimazone hier vorbereiten.» Rad Neff holt WM-Gold bei Elite, Frei siegt bei U23 Litscher: «Habe Fahrer für Fahrer überholt» 1:50 min, vom 9.9.2017 Thomas Litscher, Bronze Elite Männer: «Ich hatte eigentlich einen schlechten Start, konnte dann aber auf dem Single Trail Fahrer um Fahrer überholen. Besser hätte es für mich beim Saisonhöhepunkt kaum laufen können. Ich bin super happy.» Die Schweizer WM-Medaillen in Cairns Gold Nino Schurter

Cross-Country, Elite Männer

Gold Jolanda Neff

Cross-Country, Elite Frauen

Gold Sina Frei

Cross-Country, U23 Frauen

Gold

Schurter, Neff, Colombo, Roth, Frei

Cross-Country, Staffel Silber Joel Roth

Cross-Country, Junioren

Silber Nadia Grod

Cross-Country, Juniorinnen

Bronze Thomas Litscher

Cross-Country, Elite Männer

Bronze Alessandra Keller

Cross-Country, U23 Frauen



rek