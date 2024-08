Die SRG sicherte sich die entsprechenden Ausstrahlungsrechte in einer Kooperation mit der European Broadcasting Union.

SRF berichtet umfassend über Rad- und Para-Cycling-WM in Zürich

Legende: Zielort sämtlicher Rennen der Rad-WM Der Sechseläutenplatz in Zürich. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Vom 21. bis 29. September 2024 finden in und um Zürich die UCI Rad- und Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaften statt. Zum ersten Mal werden die beiden Weltmeisterschaften gemeinsam ausgetragen. Entsprechend gross ist das Teilnehmerfeld. Rund 1300 Fahrerinnen und Fahrer aus mehr als 75 Ländern werden an der neuntägigen Grossveranstaltung teilnehmen.

SRF und die weiteren sprachregionalen SRG-Sender werden die Rad- und Para-Cycling-WM mit umfassender Live- und Highlight-Berichterstattung begleiten – frei empfangbar in TV, Radio und online. Die SRG, die die Sportrechte zentral für alle sprachregionalen Sender verhandelt, sicherte sich die entsprechenden Ausstrahlungsrechte in einer Kooperation mit der European Broadcasting Union (EBU).

SRF wird sämtliche Eliterennen der Frauen und Männer sowie das Para Cycling Mixed Team Staffelrennen im Handbike am Eröffnungstag live im TV sowie als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App übertragen. Im Web-Livestream können zudem die U23-Rennen der Männer verfolgt werden. Über diese und alle weiteren Entscheidungen berichtet SRF in der täglichen Magazinsendung «WM-Veloclub».

Des Weiteren wird die SRG im Auftrag des Rad-Weltverbands UCI alle Elite-, U-23- und Nachwuchs-Rennen sowie das Para Cycling Mixed Team Staffelrennen im Handbike produzieren. Als sogenannter «Host Broadcaster» stellt sie das Weltsignal sicher, das die Basis für die weltweite Übertragungen dieser Weltmeisterschaften ist.

«Dass wir unserem Publikum die Rad- und Para-Cycling-WM im eigenen Land umfassend präsentieren können, freut mich sehr», sagt Roland Mägerle Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG. Die Schweiz sei ein Land mit grosser Tradition im Radsport und sowohl bei SRF als auch bei RTS und RSI gehörten Radrundfahrten oder auch Radklassiker zur breiten Sportberichterstattung. «Mit dem Produktionsauftrag tragen wir zudem unseren Teil zur weltweiten medialen Präsenz dieses Events bei.»