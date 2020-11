Legende: Hat eine neue Equipe gefunden Silvan Dillier. Freshfocus

Rad: Neues Team für Dillier

Der Schweizer Radprofi Silvan Dillier hat ein neues Team gefunden. Laut der Zeitung Het Nieuwsblad fährt der Aargauer in der nächsten Saison für Alpecin-Fenix um Superstar Mathieu van der Poel. Die belgische Equipe hatte sich in der abgelaufenen Saison mit dem Gewinn der Gesamtwertung in der Europe Tour automatisch das Startrecht für alle Rennen der World Tour einschliesslich der dreiwöchigen Rundfahrten und den fünf Monumenten gesichert. Dilliers Vertrag mit der französischen Formation AG2R La Mondiale läuft nach drei Saisons zum Ende dieses Jahres aus.

Handball: Kriens-Luzern in Quarantäne

Die NLA-Handballer von Kriens-Luzern müssen bis am 23. November in Quarantäne. Dies, nachdem ein Spieler im Nachgang des Meisterschaftsspiels vom letzten Mittwoch gegen den BSV Bern positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Bei einer anschliessend durchgeführten Testreihe mit dem gesamten Kader und dem Staff wurden weitere Covid-Erkrankungen diagnostiziert.

Handball: EM auf der Kippe

Norwegen hat sich als Co-Gastgeber der bevorstehenden Handball-Europameisterschaft der Frauen zurückgezogen. Der norwegische Handballverband begründete den Verzicht auf die Mitaustragung des Turniers vom 3. bis 20. Dezember mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ob die EM nun komplett in Dänemark gespielt oder ganz abgesagt wird, ist noch nicht entschieden.