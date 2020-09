Legende: Keine erneute Einfahrt als Sieger Mads Pedersen wird die WM auslassen. Keystone

Zu schwierig: Pedersen schreibt die WM ab

Mads Pedersen wird seinen im Vorjahr errungenen WM-Titel im Strassenrennen nicht verteidigen. Der Däne fehlt im 8-köpfigen Aufgebot seines Verbandes für die Titelkämpfe vom 24. bis 27. September in Imola. Der 24-Jährige, der derzeit die Tour de France bestreitet, erachtet den WM-Parcours als zu schwierig für ihn und verzichtet deshalb. Stattdessen führt bei den Dänen nun Jakob Fuglsang die WM-Delegation an. 2019 hatte Pedersen in der nordenglischen Region Yorkshire vor dem Italiener Matteo Trentin und dem drittklassierten Thurgauer Stefan Küng triumphiert.