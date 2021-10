Beim mit 1,55 Millionen Euro dotierten Nationenpreis-Final in Barcelona kam die Equipe von Michel Sorg am späten Freitagabend nicht auf Touren. Mit dem Total von 19 Punkten belegte die Mannschaft in der Qualifikation den 12. Rang unter 15 Mannschaften – die Top 8 bestreiten am Sonntag den Final.

Die Schweiz als Europameister nutze die vielversprechende Ausgangslage als letztstartende Nation nicht. Steve Guerdat und Victorio des Frotards legten mit 2 Fehlern plus einem Punkt für das Überschreiten der erlaubten Zeit schlecht vor (9 Strafpunkte). Auch Bryan Balsiger auf Twentytwo des Biches (4) und Edwin Smits auf Farezzo (6) kamen nicht makellos durch. Schlussreiter Martin Fuchs gab auf Chaplin nach einem Abwurf auf.

Der Abstieg droht

Nun muss sich die Schweiz am Samstagabend in der Europa-Division 1 behaupten. Im Challenge Cup darf die Schweiz von den 5 verbleibenden europäischen Nationen nicht die schlechteste Equipe sein.