Legende: Erlebte mit seiner Equipe eine Enttäuschung Martin Fuchs auf Chaplin. imago images/Archiv

Beim mit 1,55 Millionen Euro dotierten Nationenpreis-Final in Barcelona kam die Equipe von Michel Sorg am späten Freitagabend nicht auf Touren. Mit dem Total von 19 Punkten belegte die Mannschaft in der Qualifikation den 12. Rang unter 15 Mannschaften – die Top 8 bestreiten am Sonntag den Final.

Die Schweiz, die als Europameister grössere Ambitionen gehegt hatte, musste stattdessen am Samstagabend im sogenannten Challenge Cup gegen den Abstieg kämpfen.

Schweizer einzig besser als Italien

Steve Guerdat, Martin Fuchs und Edwin Smits liessen mit 25 Strafpunkten einzig Italien (43 Punkte) hinter sich – dies reichte jedoch, um den Abstieg zu verhindern. Während die Schweizer weiterhin in der ersten Division starten dürfen, muss Italien den Gang in die 2. Europa-Division antreten.