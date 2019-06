Legende: Sitzt sicher im Sattel Martin Fuchs' zuletzt starke Leistungen spiegeln sich auch in der Weltrangliste wieder. Keystone

Pferdesport: Schweizer im Vormarsch

In der monatlich neu publizierten Weltrangliste der Springreiter sind aktuell 2 Schweizer unter den besten Drei vertreten. Angeführt wird das Ranking wie bisher von Steve Guerdat. Der Olympiasieger von 2012 hat die Spitzenposition mittlerweile seit 5 Monaten inne. Hinter Peder Fredricson (Sd) folgt der Zürcher Martin Fuchs an 3. Stelle. Der 26-Jährige verbesserte sich gegenüber Mai um 2 Plätze und gehört erstmals in seiner Karriere den Top 3 an. Fuchs gewann kürzlich den Grand Prix von Madrid und sicherte sich zuletzt auch Podestplätze in St. Gallen.