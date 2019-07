Ein Unglück in einem Nachtclub in der Nähe des Athletendorfes hat die Schwimm-WM überschattet. Zwei Menschen kamen beim Einsturz einer Empore in einer Disco ums Leben, 16 weitere sind verletzt worden, darunter 8 Athleten. Das Organisationskomitee teilte mit, die betroffenen Athleten seien wegen leichter Verletzungen behandelt worden und dann in ihre Unterkünfte zurückgekehrt.