Kein Lagen-Final für Jérémy Desplanches

Der Genfer Jérémy Desplanches hat am Schlusstag der WM in Budapest den Final über 400 m Lagen verpasst.

Jérémy Desplanches über 400 m Lagen ausgeschieden 0:52 min, vom 30.7.2017

Die Final-Session am letzten Tag der Schwimm-WM in Budapest wird ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne gehen. Der Genfer Jérémy Desplanches schied im Vorlauf über 400 m Lagen aus.

In einer Zeit von 4:18,69 belegte Desplanches in seiner Vorlauf-Serie den 7. Platz, in der Gesamtabrechnung ergab dies Rang 15. Zum Final-Einzug fehlten dem 22-Jährigen exakt 3 Sekunden, seinen eigenen Schweizer Rekord von Mai 2017 verpasste er um nicht weniger als 5,58 Sekunden.

Bestzeit im Vorlauf schwamm der Amerikaner Chase Kalisz in 4:09,79.