Persönliche Topleistung reicht Nils Liess nicht

Heute, 11:23 Uhr

Nils Liess erlebt an der WM in Budapest einen Frust. Der Genfer schwimmt über 200 m Crawl so stark wie noch nie – und bleibt im Kampf um einen Halbfinalplatz dennoch chancenlos.

Bild in Lightbox öffnen. Nils Liess absolvierte die 4 Bahnlängen in 1:48,07 Minuten. Damit pulverisierte der erst 20-Jährige seine persönliche Bestzeit geradezu, er steigerte sich um fast anderthalb Sekunden. Seine Serie gegen Konkurrenten mit ähnlichen Meldezeiten gewann der Romand souverän. In der Endabrechnung sieht es für Liess aber ganz anders aus: Unter 73 Startern resultierte der 30. Rang. Zum Einzug in die WM-Halbfinals der Top 16 wäre eine Zeit von 1:47,40 erforderlich gewesen. Immerhin: Der Einsatz über 200 m Crawl war für den Schwimmer von Lancy-Natation ein gelungener Test für seinen Hauptwettkampf. Dieser folgt am Dienstag über 200 m Delfin.

sda/bud