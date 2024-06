Legende: Nächste Ziele: EM-Medaille und Olympia-Quali Die Zürcher Schwimmerin Lisa Mamié. Keystone/EPA/ANDREJ CUKIC

Einen Tag nach dem Gewinn von EM-Silber über 100 m Brust hat sich die Titelverteidigerin Lisa Mamié über die doppelte Distanz souverän für den Final qualifiziert. In 2:26,34 Minuten erreichte die 25-jährige Zürcherin die viertbeste Zeit der Halbfinals. Am Freitag will sie nun die Limite für die Olympischen Spiele in Paris schwimmen, diese beträgt 2:23,91 Minuten.

Von den bereits für Paris qualifizierten Antonio Djakovic und Thierry Bollin steht nur Djakovic im Final. Er erreichte über 200 m Crawl den sechstbesten Wert. Bollin hingegen schied über 50 m Rücken als Zehnter in den Halbfinals aus. In Paris wird er aber über 100 m Rücken starten.

Ponti kann nach Hause reisen

Erfreuliche Neuigkeiten hatte Noè Ponti zu vermelden: Der Tessiner, der am Mittwoch trotz geschaffter Halbfinal-Qualifikation wegen einer Magen-Darm-Grippe das Handtuch werfen musste, hat sich soweit einigermassen erholt. Der Schweizer Verband meldet, dass Ponti am Freitag wie geplant nach Hause fliegen kann.