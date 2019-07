Am 1. WM-Tag übersteht nur eine Schweizerin die Vorläufe. Die Frauen-Staffel verpasst einen Olympia-Quotenplatz.

Schwimm-WM in Gwangju

Legende: Erste Hürde genommen Maria Ugolkova steht an der Schwimm-WM im Halbfinal über 200 m. Keystone

Maria Ugolkova schlug über 200 m Lagen in 2:12,35 an. Damit erreichte die gebürtige Russin die Halbfinals als 14. Ihren eigenen Landesrekord verpasste Ugolkova um 1,5 Sekunden. Diese Zeit wird die Schwimmerin des SC Uster Wallisellen für eine Final-Qualifikation an der WM im koreanischen Gwangju wohl deutlich unterbieten müssen.

Staffel verpasst ihr Ziel

Der Schweizer 4x100-m-Crawlstaffel der Frauen gelang nicht die erhoffte Leistung. In 3:41:30 blieben Nina Kost, Sasha Touretski, Ugolkova und Noemi Girardet 2,45 Sekunden über ihrem Landesrekord, was nur Rang 13 bedeutete. Zum Mindestziel Platz 12, welcher einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Tokio eingebracht hätte, fehlten dem Quartett 0,29 Sekunden.

Junioren-Europameister Antonio Djakovic belegte über 400 m Crawl den 20. Platz. In 3:51,51 blieb der Thurgauer um rund 3,5 Sekunden über seinem Schweizer Rekord. Djakovic schied damit in den Vorläufen aus wie Yannick Käser als 38. (100 m Brust), Aleksi Schmid als 51. (50 m Delfin) und die 4x100-m-Crawlstaffel der Männer.