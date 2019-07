Legende: Scheidet über 200 m Crawl im Vorlauf aus Maria Ugolkova. Keystone

Am Dienstag standen an der WM in Gwangju mit Maria Ugolkova und Yannick Käser nur zwei Schweizer im Einsatz. Die Schwimmerin des SC Uster Wallisellen verpasste über 200 m Crawl in 2:00,74 ihren zweijährigen Schweizer Rekord um fast zwei Sekunden. Wäre sie in die Nähe dieser Marke geschwommen, hätte dies zur Teilnahme an den Halbfinals gereicht.

Auch Käser ausgeschieden

Der Aargauer Käser blieb im Vorlauf über 50 m Brust in 27,99 um 15 Hundertstel über seiner persönlichen Bestzeit und war im Kampf um den Einzug in die Halbfinals als 34. chancenlos.

Mehr zu erwarten ist von den Schweizern am Mittwoch, wenn unter anderen Jérémy Desplanches über 200 m Lagen startet. Auf der Strecke, auf der er im letzten August in Glasgow EM-Gold gewonnen hat, ist der 24-jährige Genfer als Fünftschnellster gemeldet.