Sportmix: Käser trotz Rekord out – Ugolkova im Halbfinal

Yannick Käser hat an der Schwimm-WM über 100 m Brust die Halbfinals trotz Schweizer Rekord verpasst. Und:

Maria Ugolkova steht über 200 Meter Lagen im Halbfinal.

Der Aargauer Yannick Käser hat der WM in Budapest über 100 Meter Brust einen neuen Landesrekord aufgestellt. In 1:00,53 Minuten unterbot er seine eigene Bestmarke vom Dezember 2015 um 8 Hundertstel. Dennoch verpasste Käser die Halbfinals der Top 16.

Im Halbfinal vom Abend steht dafür Maria Ugolkova. Die 27-Jährige schwamm über 200 m Lagen 2:12,24 Minuten, was zum 12. Vorlaufrang reichte. Ausgeschieden ist Martina van Berkel über 100 Meter Delfin (27. in 1:00,50 Minuten).

Fechten: Brunner früh out

Bei der Fecht-WM in Leipzig ist Pauline Brunner früh gescheitert. Die Neuenburgerin unterlag der Ungarin Vivien Varnai mit 12:15. Die 20-jährige Zürcherin Noemi Moeschlin hatte sich am Donnerstag in der Vorrunde der EM-Zweiten Alexandra Ndolo (De) geschlagen geben müssen.

Die Schweizer Synchronschwimmerinnen haben ihre Ziele an der WM in Budapest nicht erreicht. Einzig das Team in der Kombination mit dem 11. Rang und Vivienne Koch als Solo-Zwölfte konnten sich für die Finals der besten zwölf qualifizieren.