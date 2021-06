Es war am 25. August 2019, als sich Christian Stucki zum Schwingerkönig küren liess. Wer hätte gedacht, dass das Eidgenössische in Zug für volle 671 Tage das letzte grosse Schwingfest bleiben sollte?

Die 2020er-Saison fiel wegen Corona komplett ins Wasser und 2021 fanden erst vereinzelte kleinere Feste statt. Das ändert sich nun: Mit dem Stoos-Schwinget findet am Samstag das erste Bergfest seit dem Schwägalp-Schwinget am 11. August 2019 statt. Wegen der Corona-Schutzmassnahmen wird nicht auf dem Stoos, sondern in Ibach/SZ am Stoos geschwungen.

Wicki und die starken Berner

Viele Spitzenschwinger und Eidgenossen werden dort zusammengreifen. Das Bergkranzfest vereinigt Schwinger des gastgebenden Innerschweizer Verbandes sowie der zugeteilten Verbände Bern und Südwestschweiz.

Stucki gehört nicht der Berner Delegation an. Dennoch wird sich der Innerschweizer Joel Wicki starker «Mutzen» erwehren müssen: Matthias Aeschbacher beispielsweise oder der aufstrebende Fabian Staudenmann gehören zu den Herausforderern.