Teilnahmemöglichkeiten – am Samstag, 27. August und Sonntag, 28. August 2022 gemäss Einspielung der beiden Wettbewerbsclips im Umfeld der Live-Übertragungen:

Verlosung dieser Wettbewerbspreise pro Tag:

Teilnahme per Anruf auf 0901 544 901 (CHF1.20/Anruf) oder

oder über das Gratis-Teilnahmeformular für Mobiltelefone

eine Migros-Geschenkkarte im Wert von CHF 1'000.- für das gesamte Angebot

ein Grillfest mit Freunden und Familie im Wert von CHF 1'000.-, offeriert von der Mobiliar

einen Gutschein im Wert von CHF 1'000.- für den Online-Shop von Primeo-Energie

Verlosung dieser Wettbewerbspreise pro Tag:

Teilnahme per Anruf auf 0901 544 902 (CHF1.20/Anruf) oder

oder über das Gratis-Teilnahmeformular für Mobiltelefone

einen Gutschein im Wert von CHF 1'000.- für ein blue Abo von Swisscom

einen Braukurs mit Mittagessen für vier Personen im Wert von CHF 1'000.- von Feldschlösschen

ein Wellness-Wochenende zu zweit im Bad Ramsach Quellhotel im Wert von CHF 1'000.-, offeriert von den Kantonalbanken

Gewinner:innen

Die Gewinner:innen werden im Anschluss an die Übertragungen auf dieser Seite publiziert. Der Versand der Gutscheine erfolgt bis Mitte September.

27.8.2022:

Anita Badertscher, Wynigen gewinnt: Migros-Geschenkkarte

Urs Thöni, Oftringen gewinnt: Grillfest von der Mobiliar

Karin Habegger, Wiler b. Seedorf gewinnt: Gutschein Primeo-Energie

Rita Strässle, Uznach gewinnt: blue Abo von Swisscom

Käthi Guggisberg, Oberbalm gewinnt: Braukurs Feldschlösschen

Daniel Fischer, Triengen gewinnt: Wellness-Wochende Bad Ramsach

28.8.2022:

Brigitte Trachsel, Halten gewinnt: Migros-Geschenkkarte

Rosmarie Bühlmann, Turbenthal gewinnt: Grillfest von der Mobiliar

Paul Bannwart, Appenzell Steinegg gewinnt: Gutschein Primeo-Energie

Elfi Schelbert, Muotathal gewinnt: blue Abo von Swisscom

Markus Thommen, Arosa gewinnt: Braukurs Feldschlösschen

Marianne Wüthrich, Landiswil gewinnt: Wellness-Wochenende Bad Ramsach





Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist am 27. und 28. August jeweils um 16.30 Uhr.

Die Gewinner:innen werden nach Zufallsprinzip in einem ordentlichen Ziehungsverfahren mit gleichen Gewinnchancen unter allen regulär per Anruf und Gratis-Internetformular für Mobiltelefone eingegangenen Teilnahmen ermittelt. Sollten Gewinner:innen nicht innert nützlicher Frist kontaktiert werden können, bleibt eine erneute Ziehung vorbehalten. Mitarbeitende von SRF sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus. Unberechtigte oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugte Teilnahmen, werden von der Verlosung ausgeschlossen. Sachpreise sind nicht in bar eintauschbar. Die Gewinner:innen werden im Internet bekanntgegeben und persönlich benachrichtigt.

Die Preise bleiben bis zur Übergabe an die Gewinner:innen im Besitz der Preisgeber. Daten von Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Kontaktadressen von Gewinner:innen werden zum Zwecke der Preisübergabe dem Preis-Sponsor mitgeteilt. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von SRF. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. SRF behält sich vor die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.