Hersche siegt bei Wicki-Rückkehr

Heute, 17:41 Uhr

Martin Hersche hat am Nordwestschweizerischen in Therwil in eindrücklicher Manier seinen ersten Kranzfest-Sieg. Joel Wicki gab ein gelungenes Comeback.

Bild in Lightbox öffnen. Der Appenzeller Eidgenosse Matin Hersche bodigte im Schlussgang zweier Gastschwinger den favorisierten Berner Matthias Aeschbacher nach 4:14 Minuten mit Brienzer vorwärts.

Hersche bezwang auf dem Weg zu seinem bislang grössten Triumph mit Christoph Bieri, Bruno Gisler und Mario Thürig die stärksten Nordwestschweizer Schwinger der letzten Jahre. Wicki bei Rückkehr Zweiter Auf Rang 2 folgte Joel Wicki, der nach einer gut einmonatigen Pause wegen einer Fussverletzung sein Comeback gab. Der im Schlussgang unterlegene Aeschbacher, der aufgrund der Rekonvaleszenzen von Remo Käser und Matthias Sempach vom Berner Verband nachgemeldet worden war, wurde Dritter.

sda/sas