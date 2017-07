Im Livestream: Glarner spricht am Donnerstag über seinen Unfall

Matthias Glarner wird den Medien 9 Tage nach seinem Sturz von einer Gondel Red und Antwort stehen. Die Ausführungen des Schwingerkönigs können Sie am Donnerstag um 10 Uhr bei uns im Livestream mitverfolgen.

Matthias Glarner macht schnelle Fortschritte. 9 Tage nach den komplizierten Eingriffen am Sprunggelenk und an der Hüfte kann der Schwingerkönig am Donnerstag das Spital verlassen.

Noch vor seinem Austritt aus dem Inselspital Bern empfängt der 31-Jährige die Medien, um das einzige Mal Auskunft über den Unfallhergang und seinen Weg zurück zu erteilen.

Die Medienkonferenz zeigen wir Ihnen auf SRF im Livestream, entweder in unserer Sport App oder auf srf.ch/sport – am Donnerstag, 6. Juli, um 10:00 Uhr.

4 Wochen Reha sind geplant

Glarner war am 27. Juni bei einem Fotoshooting in Hasliberg von einer Gondel gestürzt und rund 12 Meter in die Tiefe gefallen. Dabei zog sich der Berner Oberländer gravierende Verletzungen zu.

Nach dem Austritt aus dem Spital wird Glarner eine rund 4-wöchige Rehabilitation antreten.