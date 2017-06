Schwingerkönig Glarner von Gondel gestürzt

Der amtierende Schwingerkönig Matthias Glarner hat sich bei einem Arbeitsunfall Brüche am Fuss und am Beckenring zugezogen. Er wird im Inselspital von einem spezialisierten Orthopädie-Team operiert.

Glarner stürzte von einem Gondeldach 12 Meter in die Tiefe

Der 31-Jährige erlitt eine Beckenringsprengung und eine Sprunggelenksverletzung

Der Berner Oberländer befindet sich in stabilem Zustand

Matthias Glarner ist am Dienstagmorgen vom Dach einer Gondel in Hasliberg 12 Meter in die Tiefe gestürzt. Der 31-jährige Berner Oberländer musste mit dem Rega-Helikopter ins Spital transportiert werden. Der genaue Unfallhergang wird derzeit ermittelt.

Schwere Verletzungen an Fuss und Hüfte

Im Inselspital wurden «schwerere Verletzungen an Fuss und Hüfte» diagnostiziert, wie das Spital in einer Medienmitteilung schreibt. Glarner erlitt eine vordere Beckenringsprengung und eine schwere Sprunggelenksverletzung. Beide Verletzungen werden noch am Dienstag operiert.

Glarner befindet sich in stabilem Zustand. Beni Knecht, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Schwingerkönigs zuständig ist, sagt: «Stand jetzt ist klar, dass er mehrere Wochen ausfällt. Alles andere ist Spekulation.»

Unfall während einem Fotoshooting

Der Unfall ereignete sich bei einem Fotoshooting für die Schweizer Illustrierte, die mehrere Spitzenschwinger vor dem Unspunnen-Schwinget von Ende August bei ihrem Arbeitsalltag begleitet, wie das Magazin auf seiner Webseite schreibt. Glarner arbeitet bei den Bergbahnen Meiringen-Hasliberg.

Sendebezug: Radio SRF 1, Nachrichten, 27.6.2017, 15:00 Uhr