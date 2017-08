Stucki vs. Bösch zum Unspunnen-Auftakt

Die Spitzenpaarungen des Unspunnen-Schwinget 2017 sind bekannt. Gleich im ersten Gang kommt es in Interlaken zu hochkarätigen Duellen.

Furioser Auftakt am Unspunnen-Schwinget 1:54 min, vom 24.8.2017

Am Sonntag dem 27.8. kämpfen die 120 besten Schwinger der Schweiz um den Festsieg 2017. SRF zwei überträgt den Unspunnen-Schwinget ab 07:20 Uhr durchgehend live. Folgende Spitzenpaarungen stehen an:

Christian Stucki (BKS) - Daniel Bösch (NOS)

Bösch gewann die letzte Unspunnen-Ausgabe 2011 und siegte am Wochenende auf der Schwägalp. Der Titelverteidiger trifft heuer auf den formstarken Stucki. Dieser trat im bisherigen Saisonverlauf lange dominant auf, bröckelte aber am Brünig.

Matthias Sempach (BKS) - Armon Orlik (NOS)

Sempach trat am Wochenende nicht auf der Schwägalp an, um sich zu schonen. Seit dem Bernisch-Kantonalen hat er verletzungsbedingt keinen Wettkampf mehr bestritten. Auf ihn wartet Armon Orlik, der beste Nordostschweizer der Saison.

Kilian Wenger (BKS) - Joel Wicki (ISV)

Kilian Wenger ist neben Stucki und Sempach ein weiterer Trumpf der Berner Garde. Mit Siegen am Kantonalen, am Oberländischen und auf der Engstlenalp tankte er Selbstbewusstsein. Gegner Wicki plagte in diesem Sommer eine Fussverletzung.

Weitere Spitzenpaarungen Samuel Giger (NOS) Marcel Mathis (ISV) Bernhard Kämpf (BKS) Bruno Gisler (NWS) Philipp Reusser (BKS) Nick Alpiger (NWS) Sven Schurtenberger (ISV) Christoph Bieri (NWS)