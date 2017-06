Youngster Giger siegt beim Glarner-Bündner

29 Jahre nach seinem Vater Emil hat der 19-jährige Samuel Giger das Glarner-Bündner Schwingfest gewonnen. Im reinen Thurgauer Schlussgang besiegte er Tobias Krähenbühl.

Gigers Sieg in Glarus Nord fiel deutlich aus. Einzig gegen den defensiv eingestellten und doppelt so alten Schwingerkönig Arnold Forrer resultierte im dritten Gang ein Gestellter. Den Grundstein zu seinem vierten Kranzfestsieg legte der Thurgauer im Anschwingen, als er Unspunnen-Sieger Daniel Bösch am Platzrand besiegte.

Thurgau ist Trumpf

In Abwesenheit des nach seiner Nackenverletzung pausierenden Bündner Vorjahressiegers Armon Orlik dominierten die Thurgauer das vierte Nordostschweizer Kranzfest der Saison.

Nach fünf Gängen führte Giger mit einem Viertelpunkt Vorsprung auf das Duo Tobias Krähenbühl und Domenic Schneider. Da Schneider ein Klubkamerad von Giger ist, erhielt Krähenbühl für die Schlussgang-Teilnahme den Vorzug. Für Giger ist es bereits der 18. Kranz seiner noch jungen Karriere.