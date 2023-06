Legende: Allein auf weiter Flur Isa Pulver beim Race Across America. Facebook

Fast 5000 km absolviert, dabei 4 Zeitzonen und 14 US-Gliedstaaten durchquert – und am Ende alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinter sich gelassen: Isa Pulver hat das Race Across America 2023 mit einer Parforce-Leistung für sich entschieden.

Am Freitagmorgen Ortszeit kam Pulver in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland an der Ostküste am Ziel an – nach 9 Tagen, 17 Stunden und 57 Minuten. Den schnellsten Mann, der Schweizer Lionel Poggio, distanzierte sie um 270 km.

Bereits 2015, bei ihrer ersten Teilnahme, hatte Pulver über den Sieg jubeln können, vier Jahre später wurde sie Dritte. Der neuerliche Triumph ist umso imposanter, als dass Pulver vor einem Jahr eine Hirnblutung erlitten hatte.