Der Slopestyle-Final der Freeskier an der WM in Park City findet ohne Fabian Bösch statt.

Bösch bleibt in der Slopestyle-Quali hängen

Fabian Bösch wird an der Freestyle-WM im US-Bundesstaat Utah keine weitere Medaille einheimsen. Der Engelberger, der sich in der Nacht auf Sonntag zum Big-Air-Weltmeister gekrönt hatte, blieb im Slopestyle in der Qualifikation hängen.

Im 1. Run gelang Bösch keine saubere Vorstellung, im 2. Run kam er auf 83.25 Punkte. Dieser Wert reichte dem 21-Jährigen aber knapp nicht, um in den Final der besten 10 vorzustossen.

Der Engelberger kämpfte wie alle anderen Athleten mit schwierigen (Wind)-Bedingungen und sprach im Anschluss gar von einer «Lotterie». Mit Kim Gubser ist ein zweiter Schweizer an der Qualifikationshürde gescheitert.

Hunziker und Wili dabei – Frauen in der Warteschlaufe

Trotzdem wird die Schweiz im Final vertreten sein und um die Medaillen kämpfen. Jonas Hunziker (87.75) und Colin Wili (90.00) qualifizierten sich mit starken Runs souverän für den Final-Durchgang.

Hinter dem Wettkampf der Frauen prangt hingegen ein dickes Fragezeichen. Während der Final der Männer auf 22:45 Uhr Schweizer Zeit nach hinten verschoben wurde (live auf SRF info), konnten die Frauen noch nicht einmal zur Qualifikation starten.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 06.02.2019, 22:40 Uhr