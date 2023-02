Welche Rennen sind wann live zu sehen? Das Renn- und SRF-Programm in der Übersicht.

Ski-Freestyle- und Snowboard-WM in Bakuriani bei SRF: Übersicht

30 Medaillenentscheidungen in 14 Tagen: Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Programm der 19. Ski-Freestyle- und Snowboard-WM in Bakuriani (GEO), die bis am 5. März andauert.

Sonntag, 19. Februar:

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 05:30 Uhr Snowboard: Parallel-Riesenslalom, Qualifikation (F+M) srf.ch/sport und SRF Sport App 09:00 Uhr Snowboard: Parallel-Riesenslalom (F+M) SRF info und SRF Sport App 11:30 Uhr Ski Freestyle: Aerials Team SRF zwei und SRF Sport App

Dienstag, 21. Februar:

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 06:15 Uhr Snowboard: Parallel-Slalom, Qualifikation (F+M) srf.ch/sport und SRF Sport App 08:00 Uhr Ski Freestyle: Aerials, Qualifikation Frauen srf.ch/sport und SRF Sport App 10:00 Uhr Snowboard: Parallel-Slalom (F+M) SRF zwei und SRF Sport App 11:45 Uhr Ski Freestyle: Aerials, Qualifikation Männer srf.ch/sport und SRF Sport App

Mittwoch, 22. Februar:

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 10:00 Uhr Snowboard: Parallel-Team srf.ch/sport, ab 12:15 Uhr auf SRF zwei 11:00 Uhr Ski Freestyle: Aerials (F+M) SRF zwei und SRF Sport App

Donnerstag, 23. Februar:

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 10:30 Ski Freestyle: Skicross, Qualifikation (F+M) srf.ch/sport und SRF Sport App

Freitag, 24. Februar:

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 07:00 Uhr Snowboard: Slopestyle, Qualifikation Männer (Heat 1) srf.ch/sport und SRF Sport App 11:00 Uhr Ski Freestyle: Skicross (F+M) SRF zwei und SRF Sport App 11:00 Uhr Snowboard: Slopestyle, Qualifikation Männer (Heat 2) srf.ch/sport und SRF Sport App

Samstag, 25. Februar:

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 06:30 Uhr Ski Freestyle: Buckelpiste, Qualifikation Frauen srf.ch/sport und SRF Sport App 07:00 Uhr Ski Freestyle: Slopestyle, Qualifikation Männer, Heat 1 srf.ch/sport und SRF Sport App 08:45 Uhr Ski Freestyle: Buckelpiste, Qualifikation Männer srf.ch/sport und SRF Sport App 09:00 Uhr Ski Freestyle: Skicross Team SRF zwei und SRF Sport App 11:00 Uhr Ski Freestyle: Slopestyle, Qualifikation Männer, Heat 2 srf.ch/sport und SRF Sport App 12:30 Uhr (Teilaufzeichnung) Ski Freestyle: Buckelpiste (F+M) SRF zwei und SRF Sport App

Sonntag, 26. Februar

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 07:00 Uhr Snowboard: Slopestyle, Qualifikation Frauen srf.ch/sport und SRF Sport App 09:00 Uhr Ski Freestyle: Doppelbuckelpiste, Qualifikation (F+M) srf.ch/sport und SRF Sport App 11:00 Uhr Ski Freestyle: Slopestyle, Qualifikation Frauen srf.ch/sport und SRF Sport App 12:30 Uhr (Teilaufzeichnung) Ski Freestyle, Doppelbuckelpiste (F+M) SRF zwei

Montag, 27. Februar:

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 10:00 Uhr Snowboard: Slopestyle (F+M) SRF zwei und SRF Sport App

Dienstag, 28. Februar:

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 10:00 Uhr Ski Freestyle: Slopestyle (F+M) SRF zwei und SRF Sport App

Mittwoch, 1. März:

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 06:20 Uhr Snowboard: Halfpipe, Qualifikation Frauen srf.ch/sport und SRF Sport App 09:10 Uhr Snowboard: Halfpipe, Qualifikation Männer (Heat 1) srf.ch/sport und SRF Sport App 11:45 Uhr Snowboard, Halfpipe, Qualifikation Männer (Heat 2) srf.ch/sport und SRF Sport App

Donnerstag, 2. März:

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 06:20 Uhr Ski Freestyle: Halfpipe Frauen, Qualifikation srf.ch/sport und SRF Sport App 08:00 Uhr Snowboard: Snowboardcross, Qualifikation (F+M) srf.ch/sport und SRF Sport App 09:10 Uhr Ski Freestyle: Halfpipe Männer, Qualifikation (Heat 1) srf.ch/sport und SRF Sport App 12:45 Uhr Ski Freestyle: Halfpipe Männer, Qualifikation (Heat 2) srf.ch/sport und SRF Sport App

Freitag, 3. März:

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 06:30 Uhr Ski Freestyle: Big Air Frauen, Qualifikation srf.ch/sport und SRF Sport App 07:00 Uhr Snowboard: Halfpipe (F+M) SRF zwei und SRF Sport App 09:30 Uhr Ski Freestyle: Big Air Männer, Qualifikation (Heat 1) srf.ch/sport und SRF Sport App 11:30 Uhr Snowboard: Snowboardcross (F+M) SRF info und SRF Sport App 12:30 Uhr Ski Freestyle: Big Air Männer, Qualifikation (Heat 2) srf.ch/sport und SRF Sport App

Samstag, 4. März:

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 06:30 Uhr Snowboard: Big Air, Qualifikation Frauen srf.ch/sport und SRF Sport App 07:00 Uhr Ski Freestyle: Halfpipe (F+M) SRF zwei und SRF Sport App 09:30 Uhr Snowboard: Big Air, Qualifikation Männer (Heat 1) srf.ch/sport und SRF Sport App 11:30 Uhr Snowboard: Snowboardcross Team SRF info und SRF Sport App 12:30 Uhr Snowboard: Big Air, Qualifikation Männer (Heat 2) srf.ch/sport und SRF Sport App

Sonntag, 5. März:

WANN WAS WO IM SRF-PROGRAMM 07:00 Uhr Ski Freestyle: Big Air (F+M) SRF zwei und SRF Sport App 11:00 Uhr Snowboard: Big Air (F+M) SRF zwei und SRF Sport App

*fett = Medaillenentscheidungen

**Startzeiten können sich kurzfristig ändern