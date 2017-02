Keine Podestplätze für Skicrosser in Sunny Valley

Heute, 10:30 Uhr

Für die Schweizer Skicross-Delegation endet in Russland eine Serie: Erstmals in dieser Saison gab es keinen Podestplatz. Die Halbfinalqualifikation von Jonas Lenherr war zum Abschluss der 2 Renntage in Sunny Valley das Höchste der Gefühle.

Bild in Lightbox öffnen. Glück und Pech: Bovolenta siegt und verletzt sich Marielle Thompson und Arnaud Bovolenta hiessen die Sieger der beiden grossen Finals. Während sich die Kanadierin in gewohnter Manier feiern liess, hielt sich die Freude beim Franzosen über seinen ersten Weltcupsieg in sehr engen Grenzen. Beim Sturz über die Ziellinie hatte sich Bovolenta offensichtlich weh getan. Schweizer Delegation enttäuscht Zu diesem Zeitpunkt war der Grossteil des Schweizer Teams bereits von dannen gezogen. Erstmals in dieser Saison gab es keinen Podestplatz. Ein bescheidener 7. Rang von Jonas Lenherr war der einzige Lichtblick. Lenherr war im Halbfinal der zweitletzte Sprung zum Verhängnis geworden. Fanny Smith blieb als einzige Schweizerin bereits im Viertelfinal hängen, gleiches wiederfuhr Armin Niederer und Marc Bischofberger bei den Männern. Teamleader Alex Fiva, im Gesamtweltcup an dritter Stelle liegend, wurde lediglich 25.

