Legende: Doppelte in Bakuriani nach Mikael Kingsbury. imago images/ZUMA Press

Doppelbuckelpiste: Kingsbury und Laffront doppeln nach

Auf der Doppelbuckelpiste heissen die Weltmeister gleich wie tags zuvor im Einzel. Mikael Kingsbury (CAN) setzte sich an der Ski-Freestyle-WM im georgischen Bakuriani im grossen Final gegen Walter Wallberg (SWE) durch, Bronze holte Matt Graham (AUS). Kingsbury hat damit an den letzten 3 Weltmeisterschaften unglaubliche 6 Goldmedaillen gewonnen, insgesamt steht der Kanadier bei 13 WM-Medaillen. Bei den Frauen jubelte Perrine Laffront (FRA) vor Jaelin Kauf (USA). Bronze ging an Avital Carroll (AUT).