Snowboard: Lötscher und Wicki im Halfpipe-Final

Isabelle Lötscher (7.) und Berenice Wicki (8.) haben an der Snowboard-WM in Bakuriani den Sprung in den Halfpipe-Final der Top 8 geschafft. Bei ihrer WM-Premiere bei den Grossen reichten der 18-jährigen Lötscher 64,50 Punkte aus dem 1. Run, um sich zu qualifizieren. Die 20-jährige Wicki stand nach einem verpatzten 1. Durchgang unter Druck. Die Olympia-Siebte von Peking bewahrte aber die Nerven, brachte ihren 2. Run runter und schaffte im 17-köpfigen Teilnehmerinnenfeld mit 64,25 Punkten gerade noch die Final-Qualifikation. Der Halfpipe-Final findet am Freitagmorgen (ab 06:50 Uhr live) statt.

Schliessen 01:11 Video Der Quali-Run von Wicki (64,25 Punkte) Aus Sport-Clip vom 01.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden. 00:50 Video Lötscher: «Habe nicht damit gerechnet, bin mega happy» Aus Sport-Clip vom 01.03.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden. 01:17 Video Wicki: «War noch nicht alles, was ich kann» Aus Sport-Clip vom 01.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Snowboard: Scherrer weiter, Allenspach out

Jan Scherrer hat sich für den Halfpipe-Final am Freitagmorgen (ab 6:50 Uhr) qualifiziert. Der 27-jährige St. Galler erreichte in der Qualifikation mit zwei Soliden Sprüngen 85,00 Punkte, was im Klassement Platz 8 bedeutete. Die besten 10 kämpfen um die Medaillen. Für Elias Allenspach endete der Wettbewerb in der Qualifikation. Der 21-Jährige belegte mit 26,75 Punkten den 20. Rang.