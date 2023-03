Legende: Der Slopestyle-Dritte fehlt in der Big-Air-Quali Andri Ragettli verzichtete bei widrigen Bedingungen auf seine Teilnahme. Keystone/ZURAB KURTSIKIDZE

Ski Freestyle: Big-Air-Final ohne Schweizer

Der Big-Air-Final der Ski-Freestyler geht am Sonntag an der WM in Bakuriani ohne Schweizer Männer-Beteiligung über die Bühne. Teamleader Andri Ragettli trat drei Tage nach Bronze im Slopestyle nicht zur Qualifikation an. Die übrigen Athleten von Swiss-Ski schafften bei widrigen Bedingungen den Sprung unter die ersten 10 nicht. Dem Finaleinzug am nächsten kam Fabian Bösch als Siebter seines Laufs. 4,40 Punkte fehlten dem Weltmeister von 2019, um am Schlusstag der Titelkämpfe in Georgien dabei zu sein.

01:05 Video Archiv: Ragettli kann WM-Titel mit Bronze nicht verteidigen Aus Sport-Clip vom 28.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.