Skicross: Détraz erleidet Kreuzbandriss

Der Waadtländer Skicrosser Romain Détraz verpasst den in 3 Monaten beginnende Weltcup-Winter. Der 26-Jährige stürzte während einer Trainingsfahrt in Saas-Fee am letzten Freitag und zog sich dabei einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Détraz muss 6 bis 9 Monate pausieren. Der Romand feierte 2016 in Arosa seinen bislang einzigen Weltcup-Sieg, im vorletzten Winter fuhr er zwei weitere Male auf das Podest.