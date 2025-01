Für den Bündner ist es an den X Games die insgesamt 7. Medaille, die erste in Silber. Harrington aus Neuseeland gewinnt.

Andri Ragettli hat an den X Games in Aspen im Slopestyle der Freeskier die Silbermedaille gewonnen. Nur der Neuseeländer Luca Harrington war noch etwas besser als der Bündner.

Harrington gewann verdientermassen. Sowohl im ersten Teil des Finals (Playoffs) wie im zweiten Teil (Final) schaffte der 20-Jährige eine Wertung, an die Ragettli bei all seinen (konstant guten) vier Läufen nicht heran kam.

Medaillensammlung ausgebaut

Dennoch flogen Ragettli in den Rocky Mountains die Herzen wieder zu. In den letzten 7 Jahren gewann der 27-Jährige an den X Games sieben Medaillen bei zwölf Anläufen. Im Slopestyle gewann er in Aspen 2020 und 2022, ausserdem triumphierte er 2021 im Big-Air-Contest.