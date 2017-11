Kein Schweizer im Finaldurchgang

Für die Schweizer Skispringer hat es zum Weltcup-Auftakt im polnischen Wisla eine Enttäuschung abgesetzt: Simon Ammann und Co. verpassten den Einzug in den 2. Durchgang.

Einen Tag nach Platz 7 im Teamevent haben die Schweizer Skispringer beim ersten Einzelspringen der Olympia-Saison enttäuscht: Vor allem Simon Ammanns Aus im 1. Durchgang ist ein herber Dämpfer, hatte sich der 36-Jährige doch gut in form gefühlt.

Der Toggenburger Teamleader verpasste den Einzug in den Finaldurchgang als 34. um 1,9 Punkte. Ammanns Sprung ging nur 115 m weit – die Bestweite erzielte Stefan Kraft, der nach 126,5 m landete. Auch bei der Landung patzte er einmal mehr.

Peier bester Schweizer

Bester des Schweizer Trios war Killian Peier, der sich direkt vor Ammann klassierte. Andreas Schuler belegte im 1. Durchgang den 36. Platz.

In der Pole Position für den Sieg befindet sich Richard Freitag. Der Deutsche liegt knapp vor dem Österreicher Kraft und dem punktgleichen Japaner Jushiro Kobayashi in Führung. Die Entscheidung können Sie live auf srf.ch/sport und in der Sport App mitverfolgen.