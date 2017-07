Olympia-Aus für Skispringer Freund

Severin Freund hat sich erneut einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Der Deutsche muss damit die Olympischen Spiele in Pyeongchang abschreiben.

Severin Freund zog sich am Donnerstag in Oberstdorf bei seinem erst zweiten Sprungtraining erneut einen Kreuzbandriss zu. Der 29-jährige Ex-Weltmeister war gerade von einer monatelanger Zwangspause zurückgekehrt. Anfang Jahr hatte er das Kreuzband zum ersten Mal gerissen. «Ich hatte mich bisher sehr gut gefühlt und die Rehabilitation verlief nach Plan. Umso ärgerlicher ist der erneute Rückschlag», sagte er. Die Olympischen Spiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) muss Freund abschreiben.