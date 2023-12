Skispringen in Engelberg

Legende: Durfte auch am Samstag nur einmal ran Sina Arnet. KEYSTONE/Urs Flueeler

Auch im 2. Springen von Engelberg verpasst Sina Arnet den Finaldurchgang. Slowenien feiert einen Doppelsieg.

Zum zweiten Mal nach der Premiere am Vortag fand in Engelberg ein Weltcup-Springen der Frauen statt. Auch am Samstag mussten die Fans auf Schweizer Beteiligung im Finaldurchgang verzichten. Sina Arnet sprang im 1. Durchgang auf 107 Meter und damit nur auf Rang 33.

Der Sieg ging an die Slowenin Nika Prevc, die knapp vor ihrer slowenischen Landsfrau Ema Klinec gewann. 129,5 Meter im Finaldurchgang reichten der 18-Jährigen zum Sieg. Auf Rang 3 klassierte sich die Norwegerin Eirin Maria Kvandal, die aufgrund gesundheitlicher Beschwerden mit verkürztem Anlauf antrat, aber trotzdem überzeugen konnte. Die Siegerin vom Vortag, Josephine Pagnier (FRA), musste sich mit Rang 4 begnügen.

Ström meldet sich zu Wort Box aufklappen Box zuklappen Im 1. Springen am Samstag war die Norwegerin Anna Odine Ström im 2. Durchgang bei einem Versuch auf 122 m zu Fall gekommen und lag anschliessend minutenlang regungslos im Auslauf. Nach eingehenden Untersuchungen verbreitete die 25-Jährige schliesslich folgende Nachricht via Instagram: «Lebendig, aber das war es auch schon.» Auf dem beiliegenden Foto waren ihr linkes Knie in einer Schiene und zudem eine abgestellte Krücke zu sehen. Der Weltverband Fis berichtete von einer bislang nicht näher definierten Knieverletzung.

