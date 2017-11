«Versessen darauf, den perfekten Sprung zu zeigen»

Simon Ammann startet am Wochenende in den Olympiawinter. Im Interview verrät der Toggenburger, wie es um seine Landung steht und wie stark ihn Pyeongchang bereits beschäftigt.

Gelöst und zuversichtlich steht Simon Ammann am Flughafen Red und Antwort. Die Reise wird den 36-Jährigen zur ersten Weltcup-Station nach Wisla (Pol) bringen – und im Februar (hoffentlich) an die Olympischen Spiele in Pyeongchang.

Das Feuer beim Doppel-Doppel-Olympiasieger brennt nach wie vor. «Ich reise mit einem guten Gefühl nach Wisla. Körperlich bin ich gut drauf», erklärt er kurz vor dem Abflug.

Mehr Sicherheit bei der Landung?

In den letzten beiden Jahren hatte Ammann vor allem mit der Landung zu kämpfen. Auch hier gibt er positive Signale: «Bei normalen Sprüngen ist es viel flüssiger geworden. Das wurde beim Sommer-GP auch schon von den Kampfrichtern positiv bewertet. Bei weiten Sprüngen stehe ich weiterhin vor einer grossen Aufgabe.»

Ammann: «Meine Landung ist ästhetischer geworden» 5:10 min, vom 16.11.2017

Bis zu den Olympischen Spielen will Ammann weiter Fortschritte machen. Das Thema Olympia ist nicht zuletzt deshalb präsent, weil der Ostschweizer im Sommer einige Tage in Pyeongchang verbrachte. «Ich habe in 5 Tagen ca. 30 Sprünge gemacht, normalerweise sind es pro Woche 10-15. Es war sehr intensiv, aber auch hilfreich», so Ammann.

« Ich muss sehr hart arbeiten, um überhaupt zum erweiterten Favoritenkreis zu gehören. » Simonn Ammann

über die Olympischen Spiele

Noch viel wichtiger als der sportliche sei aber der gesellschaftliche Aspekt gewesen. «Die Umgebung hat mir extrem gefallen. Es war ein schöner Herbst und ich habe gut und sehr scharf gegessen», lacht der Routinier. Solche Erfahrungen seien ihm in Hinblick auf einen Grossanlass sehr wichtig.

Wo steht Ammann im Februar?

Ammann ist sich aber bewusst, dass «ich sehr hart arbeiten muss, um überhaupt zum erweiterten Favoritenkreis zu gehören.» Was treibt ihn noch an? «Ich bin immer noch versessen darauf, den perfekten Sprung zu zeigen», bringt er es auf den Punkt.

« Das wird eine ganz besondere Sache sein für mich. » Simon Ammann

über sein Jubiläum

Profitieren will er dabei auch von seiner Routine. Bei der Vierschanzen-Tournee in Oberstdorf wird Ammann im Dezember sein 20-jähriges Weltcup-Jubiläum feiern. «Ich kann jetzt schon sagen: Das wird eine ganz besondere Sache sein für mich», freut sich der Weltmeister von 2007.

Das sagt Simon Ammann über sein 20-Jahr-Jubiläum 1:45 min, vom 16.11.2017

Sendebezug: Radio SRF 4, Abendbulletin, 16.11.17, 17 Uhr