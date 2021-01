Der Halfpipe-Final an den Laax Open findet bei den Frauen ohne Schweizer Beteiligung statt. In die Favoritenrolle schlüpfte Chloe Kim.

Halfpipe-Contest in Laax

Isabelle Lötscher und Berenice Wicki haben im Halfpipe-Halbfinal an den Laax Open erwartungsgemäss nicht mit der Weltspitze mithalten können. Im Feld der 24 Teilnehmerinnen verpassten beide die Qualifikation für den Final der Top 6. Insbesondere die 16-jährige Lötscher (14.) deutete bei ihrem Weltcup-Debüt aber an, dass mit ihr einst zu rechnen sein wird.

Die 18-jährige Aargauerin Wicki (22.) hatte in beiden Durchgängen einen Sturz zu verzeichnen. Entsprechend chancenlos blieb die ehemalige Juniorinnen-Weltmeisterin im Kampf um einen Finalplatz.

Live-Hinweis: Verfolgen Sie die Laax Open live auf SRF zwei und in der SRF Sport App: Freitag: Slopestyle-Final ab 13:10 Uhr

Samstag: Halfpipe-Final ab 17:40 Uhr

Olympiasiegerin Kim meldet sich zurück

Bei diffusem Licht und entsprechend schwierigen Sichtverhältnissen sorgte Chloe Kim am Crap Sogn Gion für das Ausrufezeichen des Tages. Die 20-jährige US-Amerikanerin kam bei ihrer Rückkehr in die Pipe im 1. Run auf starke 94 Zähler. Die Olympiasiegerin von Pyeongchang hatte seit März 2019 keinen Wettkampf mehr bestritten. Unter anderem widmete sich Kim ihrem Studium in Princeton.

Die spanische Vorjahressiegerin Queralt Castellet ist im Final vom Samstag ebenfalls dabei. Mit Maddie Mastro (USA) blieb eine der Favoritinnen hingegen im Halbfinal hängen (Platz 9).