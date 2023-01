Nach den Snowboard-Slopestyle-Finals am Nachmittag fallen auch die Halfpipe-Finals in Laax dem Wetter zum Opfer. Das ursprünglich für 17:30 Uhr geplante Spektakel wurde wegen der schlechten Sicht zuerst zweimal auf 18:40 Uhr und 19:20 Uhr verschoben, ehe die Organisatoren den Event am Samstagabend absagten. Schlicht zu neblig war es in der Halfpipe, als dass ein fairer und ungefährlicher Wettkampf hätte stattfinden können.