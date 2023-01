Legende: Auch gegen ihn setzte sich Jan Scherrer durch Bronzegewinner Valentino Guseli aus Australien. Keystone/AP Photo/Kelsey Brunner

Jan Scherrer hat an den X-Games in Aspen Silber in der Superpipe gewonnen. Der Toggenburger Snowboarder wurde einzig vom Australier Scotty James überragt. Für Scherrer, vor Jahresfrist an den Olympischen Spielen in Peking Bronze-Gewinner in der Halfpipe, ist es die 2. Medaille am prestigeträchtigen Freestyle-Event. 2020 war er 3. geworden.

Scotty James sicherte sich sein 5. X-Games-Gold beim jährlich stattfindenden Anlass in den Rocky Mountains. Nur der zurückgetretene Shaun White kann in der Snowboard-Halfpipe der Männer mehr Siege vorweisen. Der 3-fache Olympiasieger triumphierte 8 Mal.

Oldhams Weltpremiere

Die Schweizer Ski-Freestylerinnen gingen im Big-Air-Wettkampf derweil leer aus. Mathilde Gremaud konnte ihren Sieg aus dem Vorjahr nicht wiederholen. Die Slopestyle-Olympiasiegerin von Peking verpasste das Podest als Vierte lediglich um einen Punkt. Sarah Höfflin wurde beim Sieg der Kanadierin Megan Oldham Sechste. Oldham schaffte als erste Frau einen Triple Cork (Dreifachsalto).