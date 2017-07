Sport-Mix: Dreimal Gold an der Schiess-EM

Die Schweizer Schützen haben an der EM in Baku im grossen Stil abgeräumt. Silvia Guignard, Myriam Brühwiler, Andrea Brühlmann sowie Jan Lochbihler waren gleich für 3 Goldmedaillen verantwortlich

Lochbihler und Co. im Goldrausch («sportaktuell») 0:17 min, vom 30.7.2017

Schiessen: Schweizer räumen ab

Am 9. Wettkampftag durfte sich die Schweizer Delegation an der EM am Kaspischen Meer über die ersten Medaillen freuen. Es wurden gleich 3 Goldene:

Jan Lochbihler siegt im Liegendmatch Gewehr 300 m bei schwierigen Windverhältnissen mit 598 Punkten und 38 Mouchen. Lochbihler liess sich bei den ersten 45 Schuss jeweils eine 10 notieren, erst danach fiel die erste 9.

siegt im Liegendmatch Gewehr 300 m bei schwierigen Windverhältnissen mit 598 Punkten und 38 Mouchen. Lochbihler liess sich bei den ersten 45 Schuss jeweils eine 10 notieren, erst danach fiel die erste 9. Silvia Guignard, Myriam Brühwiler und Andrea Brühlmann gewinnen im Team-Dreistellungsmatch Gewehr 300 m. Die Schweizerinnen setzten sich mit 1699 Punkten vor Polen (1689) durch. Im Einzel verpasste Guignard als 4. eine weitere Medaille um einen Punkt.

gewinnen im Team-Dreistellungsmatch Gewehr 300 m. Die Schweizerinnen setzten sich mit 1699 Punkten vor Polen (1689) durch. Im Einzel verpasste Guignard als 4. eine weitere Medaille um einen Punkt. Lochbihler/Brühlmann holen den Titel im erstmals ausgetragenen Mixed-Wettbewerb (300 m stehend).

Rad: Kristoff siegt in London

Alexander Kristoff aus dem Katjuscha-Team hat die zur World Tour zählende RideLondon-Surrey Classic gewonnen. Der Norweger setzte sich nach 183 km im Massensprint vor Magnus Cort Nielsen (Dä/Orica-Scott) und Michael Matthews (Au/Sunweb) durch.

