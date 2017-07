Sport-Mix: EM-Gold für Sportschütze Lochbihler

Jan Lochbihler hat sich in Baku zum Europameister gekrönt. Der Solothurner Sportschütze holte in der nicht-olympischen Disziplin Gewehr 300 m liegend souverän Gold.

Am 9. Wettkampftag durfte sich die Schweizer Delegation an der EM am Kaspischen Meer über die erste Medaille freuen. Jan Lochbihler siegte im Liegendmatch Gewehr 300 m bei schwierigen Windverhältnissen mit 598 Punkten und 38 Mouchen. Der Deutsche Frank Fleischmann wurde mit 595 Punkten Zweiter, Bronze ging an den Slowenen Rajmond Debevec mit derselben Punktzahl. Lochbihler liess sich bei den ersten 45 Schuss jeweils eine 10 notieren, erst danach fiel die erste 9.