Am Volley Masters in Montreux verliert die Schweiz ihre Auftaktpartie. Und: Elia Viviani gewinnt die 10. Vuelta-Etappe.

Der Schweizer Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen ist der Start ins internationale Turnier in Montreux misslungen. Das Team von Trainer Timo Lippuner verlor gegen die favorisierten Chinesinnen in drei Sätzen 21:25, 14:25 und 10:25. Nach einem vielversprechenden Beginn bauten die Schweizerinnen immer mehr ab. Am Volley Masters, das in zwei Vierergruppen ausgetragen wird, stehen am Donnerstag und Freitag weitere Partien des Heimteams gegen Italien und die Türkei auf dem Programm.

Die 10. Etappe der Spanien-Rundfahrt wurde zur Beute von Elia Viviani. Der Italiener siegte am Tag nach dem ersten Ruhetag in Fermoselle nahe der portugiesischen Grenze vor dem slowakischen Weltmeister Peter Sagan, der zum dritten Mal an der aktuellen Vuelta mit Platz 2 vorlieb nehmen musste. Für Viviani war es bereits der zweite Tagessieg an der Spanien-Rundfahrt.

An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Verschiebungen. Der Brite Simon Yates führt weiterhin lediglich eine Sekunde vor dem Spanier Alejandro Valverde.