Sportmix: Auch Degenfechterinnen bleiben ohne Chance

Heute, 12:53 Uhr

Die Schweiz bleibt an den Fecht-Europameisterschaften in Georgien definitiv ohne Medaillengewinn. So scheiterte im letzten Wettbewerb auch das Degen-Team der Frauen früh.

Bild in Lightbox öffnen. Die Schweizer Degenfechterinnen blieben in Tiflis wenig überraschend bereits im Achtelfinal hängen. Im Duell mit Polen hatte das Quartett mit Pauline Brunner, Angela Krieger, Noemi Moeschlin und Laura Stähli nur wenig entgegenzusetzen und musste sich letztlich mit 31:45 klar geschlagen geben. Fechten Die Schweizer Männer an der EM: Endstation Viertelfinal Nach der Verbannung in die Klassierungsrunde brachte auch die Fortsetzung des Teamwettkampfs keine Besserung. Die Vertretung von Swiss Fencing bezog gegen Schweden eine hauchdünne 43:44-Niederlage. Gegen Israel (26:40) verspielten die Schweizerinnen später auch noch den 11. Schlussrang. Damit sind lediglich 3 Equipen in der Rangliste noch weiter hinten zu finden.

bud/sda