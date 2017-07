Sportmix: Bestleistung reicht Ugolkova nicht für Halbfinal

Heute, 10:07 Uhr, aktualisiert um 14:34 Uhr

Maria Ugolkova ist an den Weltmeisterschaften in Budapest über 50 m Crawl trotz persönlicher Bestzeit ausgeschieden. Und: Junior Alexandre Balmer gewinnt an der Mountainbike-EM die 3. Schweizer Medaille.

Bild in Lightbox öffnen. Maria Ugolkova klassierte sich an der WM in Budapest über 50 m Crawl im Vorlauf im 26. Rang. Die Schwimmerin des SC Uster Wallisellen blieb in 25,47 Sekunden 17 Hundertstelsekunden unter ihrer im März aufgestellten Bestmarke. Zum Vorstoss in die Halbfinals der besten 16 fehlten ihr 0,43 Sekunden. Audio «Ugolkova scheitert über 50 m Crawl (Radio SRF 1, Bulletin von 12:40 Uhr, 29.07.17)» abspielen. Audio «Ugolkova scheitert über 50 m Crawl (Radio SRF 1, Bulletin von 12:40 Uhr, 29.07.17)» in externem Player öffnen. Audio 1 Ugolkova scheitert über 50 m Crawl (Radio SRF 1, Bulletin von 12:40 Uhr, 29.07.17) 0:18 min Bei den Mountainbike-Europameisterschaften im italienischen Darfo Boario Terme sorgte Alexandre Balmer im Cross-Country-Rennen der Junioren im vierten Wettkampf für die dritte Schweizer Medaille. 71 Sekunden hinter dem Spanier Jofre Culell Estape errang Balmer, der sein erstes Jahr als Junior bestreitet, die Silbermedaille.

sda/dab