Sportmix: Buemi bleibt bei Renault

Sébastien Buemi bleibt Fahrer bei Renault e.dams in der Formel E. Fünf neue Olympia-Sportarten. Und: Richie Porte ist neuer Dauphiné-Leader.

Motorsport: Buemi weiter in der Formel E

Sébastien Buemi hat sich mit seinem Formel-E-Team Renault e.dams auf einen neuen Kontrakt bis Ende 2019 geeinigt. Der 28-jährige Waadtländer dominiert die diesjährige Saison. In bislang 6 Rennen feierte er 5 Siege.

Olympisches: 5 neue Sportarten in Tokio

Das IOC hat Karate, Surfen, Softball/Baseball, Skateboarden und Klettern ins Programm der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio aufgenommen. In bestehenden Sportarten gibt es neue Disziplinen, z.B. 3x3-Basketball, BMX Freestyle sowie Mixed-Teamwettbewerbe in der Leichtathtletik, im Schwimmen, Triathlon und Judo.

Rad: Porte neuer Dauphiné-Leader

Dank einem 2. Platz in der 1. schweren Bergetappe hat Richie Porte am Critérium du Dauphiné das Maillot jaune übernommen. Der Australier wurde nur von Jakob Fuglsang (Dä) geschlagen. Zeitgleich mit Porte kamen Chris Froome (Gb) und Fabio Aru (It) ins Ziel. Zu den Verlierern gehörten die Spanier Alejandro Valverde und Alberto Contador.