Peier in Hakuba in den Top 10

Kilian Peier hat im japanischen Hakuba im Rahmen des Sommer-GP zum 2. Mal innert 24 Stunden den Sprung in die Top 10 erreicht. Nach Platz 8 am Freitag klassierte sich der Waadtländer am Samstag dank Sprüngen auf 126,5 und 125 Meter auf dem 6. Rang. In der Gesamtwertung der Sommerserie liegt Peier nach 6 von 11 Springen auf dem 4. Platz.

Der iranische Gewichtheber Sohrab Moradi hat bei den Asienspielen im indonesischen Jakarta für einen Weltrekord gesorgt. Der Olympiasieger und Weltmeister kam am Samstag in der Klasse bis 94 kg im Reissen auf 189 kg und verbesserte so die älteste bestehende Bestmarke im Gewichtheben. 1999 hatte der Grieche Akakios Kakiasvilis 188 kg geschafft.