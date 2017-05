Sportmix: Schweizer Rekord für Desplanches

Schwimmer Jérémy Desplanches hat an den französischen Meisterschaften einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt. Und: Starke Schweizer Leistungen am Auffahrts-Meeting der Leichtathleten in Langenthal.

Schwimmer Jérémy Desplanches hat an den französischen Meisterschaften in Strassburg als «Gast» über 400 m Lagen in der Schweizer Rekordzeit von 4:13,11 gesiegt. Der 22-jährige Genfer verbesserte seinen eigenen Schweizer Rekord von Olympia 2016 um gut zweieinhalb Sekunden.

Am Auffahrts-Meeting der Leichtathleten in Langenthal haben die Schweizer Top-Cracks überzeugt. Kariem Hussein stellte in 34,87 Sekunden eine Schweizer Allzeit-Bestleistung über 300 Meter Hürden auf. Über die gleiche Distanz ohne Hürden war auch Lea Sprunger erfolgreich. Sie lief die zweitbeste Zeit, die in Europa je gelaufen wurde (35,70). Noemi Zbären gelang über 100 Meter Hürden in 13,09 zudem eine Schweizer Saisonbestzeit.