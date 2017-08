Sportmix: Schwimmerin Hosszu weiter in Topform

Die ungarische Schwimmerin Katinka Hosszu hat in Berlin ihren eigenen Weltrekord über 100 m Lagen verbessert. Und: Evelyne Tschopp und Ciril Grossklaus vertreten die Schweiz an der Judo-WM.

Katinka Hosszu hat am zweiten Tag des Kurzbahn-Weltcups in der deutschen Hauptstadt für den ersten Weltrekord gesorgt. Die ungarische Ausnahmeschwimmerin verbesserte ihren eigenen Bestwert über 100 m Lagen von 56,67 auf 56,51 Sekunden. Hosszu, die am Sonntag über 400 m Lagen den Weltrekord knapp verpasst hatte, gewann vor der Schwedin Sarah Sjöström (57,30) und Alia Atkinson aus Jamaika (58,12).

Die beiden letztjährigen Olympia-Teilnehmer Evelyne Tschopp und Ciril Grossklaus sind vom Schweizer Verband für die Judo-Weltmeisterschaften vom 28. August bis 3. September in Budapest selektioniert worden. Tschopp hatte an der EM im April mit dem Bronze-Gewinn für ein Ausrufezeichen gesorgt.