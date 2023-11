Inhalt

«Sports Awards» 2023 - Wer wird MVP des Jahres? Stimmen Sie ab!

Am Sonntag, 10. Dezember 2023, werden an den «Sports Awards» die erfolgreichsten Schweizer Athletinnen und Athleten des Jahres geehrt. Zur Auswahl stehen 6 Persönlichkeiten aus einer Teamsportart. Das Online-Voting läuft bis am 28. November.