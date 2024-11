Die Livesendung wird von Fabienne Gyr und Rainer Maria Salzgeber moderiert. Für das Publikum im Tessin begleiten Serena Bergomi und Debora Carpani die Übertragung bei RSI und auch in der Westschweiz wird die Sendung live kommentiert. Die «Sports Awards» 2024 finden am 5. Januar 2025 statt und werden ab 20.05 Uhr live auf SRF, RTS und RSI übertragen. Grund für die Verschiebung sind Überschneidungen mit dem internationalen Sportkalender: Zeitgleich zum traditionellen Termin Mitte Dezember finden unter anderem Weltcup-Skirennen in den USA statt, die sowohl zeitlich als auch inhaltlich mit den «Sports Awards» konkurrieren würden. Aus diesem Grund hat die Sendungsleitung entschieden, die «Sports Awards» 2024 zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. An der Wahlperiode (1. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024) wurde nichts geändert.