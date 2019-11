Leichtathletik, 4x100-Meter-Staffel Frauen

Nicht viel hat gefehlt, und die Schweizer 4x100-Meter-Staffel der Frauen hätte an den Leichtathletik-Weltmeisterschafen 2019 in Doha eine Medaille gewonnen. Das Quartett mit Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji und Salomé Kora belegte im Final mit dem Schweizer Landesrekord von 42,18 Sekunden den vierten Rang.

Am Ende verpassten die Schweizerinnen Bronze um lediglich acht Hundertstel; nur die Sprinter-Nationen Jamaika, Grossbritannien und USA waren schneller. Nach Platz 5 an der WM in London vor zwei Jahren konnte die Schweizer Sprint-Staffel erneut auf Weltniveau mit den Besten mithalten. Der erste Medaillengewinn scheint für die EM-Vierten von 2018 nur eine Frage der Zeit.

Fussball, YB

Erstmals seit 32 Jahren stiegen die Young Boys im Sommer 2018 als Schweizer Fussballmeister in die Saison. Die Titelverteidigung gelang dem Team mit eindrücklicher Leichtigkeit. Am Ende betrug der Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Basel satte 20 Punkte. Dabei jagten die Berner dem FCB gleich mehrere Rekorde ab.

Noch nie seit der Einführung der Super League in der Saison 2003/04 wurde ein Team mit mehr Siegen, mehr Punkten und mehr geschossenen Toren Schweizer Meister. Dazu schaffte YB im Herbst die erstmalige Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League.

Ski Alpin, Team Schweiz

Die Schweizer Alpinen haben im letzten Winter ihre Vormachtstellung im Team-Wettkampf zementiert. Wie im Jahr zuvor an den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea stand die Schweizer Equipe auch an den Ski-Weltmeisterschaften 2019 in Are zuoberst auf dem Siegertreppchen. Erneut hiess der Gegner im Final Österreich, und wieder setzten sich die Swiss-Ski-Vertreter erfolgreich durch.

Überragend fuhren insbesondere Wendy Holdener und Ramon Zenhäusern, die von der ersten Runde bis in den Final alle ihre Läufe gewannen. Einen Monat danach triumphierte das Schweizer Team auch am Weltcup-Finale in Soldeu.

